Resmi Gazete'de Grev Kararına 60 Gün Erteleme: "Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte"
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 7 aydır sonuçlanmadı. TÜRK-İŞ, bu belirsizlik karşısında kamuya ait 500'e yakın iş yerinde grev kararı aldı. TÜRK İŞ bünyesinde yer alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN İŞ) grev kararı Resmi Gazete’de yer alan kararla ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre göre MADEN İŞ tarafından alınan grev kararının ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu vurgulandı.
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MADEN İŞ tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi.
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600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığı anlaşmazlıkla sonuçlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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