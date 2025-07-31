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Resmi Gazete'de Grev Kararına 60 Gün Erteleme: "Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte"

Resmi Gazete'de Grev Kararına 60 Gün Erteleme: "Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 08:26

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 7 aydır sonuçlanmadı. TÜRK-İŞ, bu belirsizlik karşısında kamuya ait 500'e yakın iş yerinde grev kararı aldı. TÜRK İŞ bünyesinde yer alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN İŞ) grev kararı Resmi Gazete’de yer alan kararla ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre göre MADEN İŞ tarafından alınan grev kararının ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu vurgulandı.

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MADEN İŞ tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi.

MADEN İŞ tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yer aldı. Kararda, 'Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir' denildi.

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığı anlaşmazlıkla sonuçlandı.

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığı anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Hükümet, işçilere 2025’in ilk yarısı için yüzde 24, ikinci yarısı için yüzde 11; 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10 ve ikinci yarısı için yüzde 6 zam önerdi.

Ancak bu zam oranları Türk-İş tarafından kabul görmedi ve sendika grev sürecini başlattı. Bu doğrultuda ilk fiili grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’e bağlı bor tesislerinde uygulanacaktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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