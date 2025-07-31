Resmi Gazete'de Grev Kararına 60 Gün Erteleme: "Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte"

Hükümet, işçilere 2025’in ilk yarısı için yüzde 24, ikinci yarısı için yüzde 11; 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10 ve ikinci yarısı için yüzde 6 zam önerdi.

Ancak bu zam oranları Türk-İş tarafından kabul görmedi ve sendika grev sürecini başlattı. Bu doğrultuda ilk fiili grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’e bağlı bor tesislerinde uygulanacaktı.