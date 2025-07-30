Müjdeli Haber Geldi: Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı

Türkiye, farklı sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir Temmuz ayı geçirdi. Birçok noktada sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru da iki kez kırıldı. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu megakent İstanbul'da vatandaşlar sıcaklardan dolayı zor anlar yaşadı. Özellikle son günlerde etkili olan nem 'tropikal gece' yaşamamıza neden oldu.

Son günlerde en çok merak edilen soru ise havaların ne zaman serinleyeceği. Gözler meteorolojiden gelecek olan müjdeli habere çevrilmişken sonunda sevindiren haber geldi.