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Müjdeli Haber Geldi: Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı

Müjdeli Haber Geldi: Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 20:59

Temmuz ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurdumuz, sıcak hava dalgalarının etkisi altında resmen kavruluyor! Sıcaklık rekorunun dahi kırıldığı Temmuz ayında havanın ne zaman serinleyeceği ise en çok merak edilen konu. 

Müjdeli haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi ve 'Havalar ne zaman serinleyecek?' sorusu sonunda cevabını buldu. 

İşte, detaylar...

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Temmuz ayında sıcaklık rekorları kırıldı.

Temmuz ayında sıcaklık rekorları kırıldı.

Türkiye, farklı sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir Temmuz ayı geçirdi. Birçok noktada sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru da iki kez kırıldı. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu megakent İstanbul'da vatandaşlar sıcaklardan dolayı zor anlar yaşadı. Özellikle son günlerde etkili olan nem 'tropikal gece' yaşamamıza neden oldu. 

Son günlerde en çok merak edilen soru ise havaların ne zaman serinleyeceği. Gözler meteorolojiden gelecek olan müjdeli habere çevrilmişken sonunda sevindiren haber geldi.

Perşembe günü batı kesimler, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimler serinleyecek.

Perşembe günü batı kesimler, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimler serinleyecek.

Temmuz ayının sonu yaklaşırken sevindiren haber Meteroloji'den geldi. 'Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı kesimlerde, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.' ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in açıklamaları ise şu şekilde:

'Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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