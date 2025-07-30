Müjdeli Haber Geldi: Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı
Temmuz ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurdumuz, sıcak hava dalgalarının etkisi altında resmen kavruluyor! Sıcaklık rekorunun dahi kırıldığı Temmuz ayında havanın ne zaman serinleyeceği ise en çok merak edilen konu.
Müjdeli haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi ve 'Havalar ne zaman serinleyecek?' sorusu sonunda cevabını buldu.
İşte, detaylar...
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Temmuz ayında sıcaklık rekorları kırıldı.
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Perşembe günü batı kesimler, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimler serinleyecek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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