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İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı

İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 13:59

Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul mezunu annesinin kendisine kitapları okuması ile üniversite sınavına hazırlanan doğuştan görme engelli Nazalin Selvi, üniversite sınavında ilk 10 bin sıralamasına girdi.

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Görme Engelli Nazalin Ankara’da psikoloji okumak istiyor.

Görme Engelli Nazalin Ankara’da psikoloji okumak istiyor.

Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde yaşayan, gündelik işlerde çalışan Selahattin ve ev hanımı Emine Selvi'nin kızı olan Nazalin, ilkokulu Adana’da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda, lise eğitimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamladı. Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle liseyi birincilikle tamamlayan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları ezberleyerek hazırlandığı üniversite sınavında sözelde ilk 10 bin sıralamasına girdi.

Hedefinin Ankara'da psikoloji okumak olduğunu ifade eden Nazalin Selvi, lisede öğretmenleri ile güzel bir ilişki kurduğunu dile getirerek, 'Onlara bana yardımcı olmalarını rica ettim. Öğretmenlerim de sağ olsunlar kırmadılar beni. Birebir çalıştığımız durumlar oldu. Anlamadığım yerlerde tekrar yardımcı oldular. Tahtadaki yazı olduğunda sesli söylenmesi konusunda yardım ettiler. Bu şekilde 4 yılımı tamamladım. Not alamadığım yerlerde arkadaşlarımdan yardım aldım. Arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oldu. Eve geldiğimde de yine annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyordum. Ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edecek' dedi.

“Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız"

“Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız"

Sınava hazırlanacak olan engelli öğrencilere de seslenen Selvi, 'Şunu söylemek istiyorum. Sizin için hiçbir engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz zaman, gerçekten kalpten bunu hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın' dedi.

Ev işlerinden arta kalan zamanda kızının derslerine birlikte çalıştıklarını her şeyi ona okuyarak öğrettiğini belirten anne Emine Selvi, 'Kızım doğuştan yüzde yüz görme engelli. İlkokul hayatını Adana'da, lise eğitimini ise Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Bu süreçlerde okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izni ile yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız' şeklinde konuştu.

Tarlalara günübirlik yevmiyeye giderek geçimini kazandığını belirten baba Selahattin Selvi de kızının sonuna kadar yanında olup, okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Nazalin kendisini ve başarısını şu sözlerle anlattı:

Tüm alkışlar ve tebrikler üniversite sınavında ilk 10 bine giren Nazalin Selvi'ye 👏

Tüm alkışlar ve tebrikler üniversite sınavında ilk 10 bine giren Nazalin Selvi'ye 👏

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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