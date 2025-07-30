İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı

Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde yaşayan, gündelik işlerde çalışan Selahattin ve ev hanımı Emine Selvi'nin kızı olan Nazalin, ilkokulu Adana’da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda, lise eğitimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamladı. Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle liseyi birincilikle tamamlayan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları ezberleyerek hazırlandığı üniversite sınavında sözelde ilk 10 bin sıralamasına girdi.

Hedefinin Ankara'da psikoloji okumak olduğunu ifade eden Nazalin Selvi, lisede öğretmenleri ile güzel bir ilişki kurduğunu dile getirerek, 'Onlara bana yardımcı olmalarını rica ettim. Öğretmenlerim de sağ olsunlar kırmadılar beni. Birebir çalıştığımız durumlar oldu. Anlamadığım yerlerde tekrar yardımcı oldular. Tahtadaki yazı olduğunda sesli söylenmesi konusunda yardım ettiler. Bu şekilde 4 yılımı tamamladım. Not alamadığım yerlerde arkadaşlarımdan yardım aldım. Arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oldu. Eve geldiğimde de yine annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyordum. Ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edecek' dedi.