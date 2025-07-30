İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı
Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul mezunu annesinin kendisine kitapları okuması ile üniversite sınavına hazırlanan doğuştan görme engelli Nazalin Selvi, üniversite sınavında ilk 10 bin sıralamasına girdi.
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Görme Engelli Nazalin Ankara’da psikoloji okumak istiyor.
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“Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız"
Nazalin kendisini ve başarısını şu sözlerle anlattı:
Tüm alkışlar ve tebrikler üniversite sınavında ilk 10 bine giren Nazalin Selvi'ye 👏
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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