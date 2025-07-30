Görenleri Şaşkına Çevirdi: Bursa’daki Orman Yangınında Yemyeşil Kalan Tek Nokta
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında griye dönen alanda bir bahçenin yemyeşil kalması dikkat çekti. Bahçesine gözü gibi bakan ve öşrünü veren Halil Kiraz, 'Etrafını yolla çevirdim. Ağaçlarımın altında hiçbir otu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış. Her yer küle döndü benim bahçem yemyeşil kaldı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarının yaptığını ve öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu şekilde dile getirdi;
Köylerinin tahliye edildiğini ancak bırakıp gitmediklerini belirten Kiraz şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın