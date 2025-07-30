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Rusya’da 8.8’lik Depremin Ardından Şimdi de Klyuchevskoy Yanardağı Faaliyete Geçti

Rusya’da 8.8’lik Depremin Ardından Şimdi de Klyuchevskoy Yanardağı Faaliyete Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 15:43 Son Güncelleme: 30.07.2025 - 15:57

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'ndaki 8.8'lik depremin ardından bölgedeki Klyuchevskoy Yanardağı da faaliyete geçti. Rus devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya'da 8.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskoy Yanardağı, faaliyete geçti.

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Rusya'daki Klyuchevskoy yanardağında hareketlilik başladı.

Rusya'daki Klyuchevskoy yanardağında hareketlilik başladı.

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında bulunan Klyuchevskoy yanardağı, Pasifik'te meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından hareketlendi.

Rus devlet haber ajansı RIA bilgiyi doğruladı. Yetkililer, Rusya'da meydana gelen şiddetli depremin ülkenin doğu kıyısında 5 metreye varan bir tsunamiye neden olduğunu, binalara zarar verdiğini ve bölgede ve Japonya'nın doğu kıyısının büyük bir kısmında tahliye uyarıları yapılmasına neden olduğunu söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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