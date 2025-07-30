Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Hawaii’ye Ulaştı
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ABD, Çin, Hawaii, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, Ekvador ve Peru’da tsunami alarmı verilmişti.
Oluşan dev dalgalar ilk olarak Rusya’da etkili olurken, boyu 3 metreye kadar çıkan yıkıcı dalgaların Hawaii kıyılarına da ulaştığı öğrenildi. Ayrıca dev dalgalar Japonya'yı da tehdit etmeye başladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami 'Yaşam ve mülkün korunabilmesi için acilen harekete geçilmeli” açıklamasında bulundu.
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Rusya’da gece saatlerinde yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşması beklenen tsunami dalgaları kentleri tehdit etmeye başladı.
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Dev dalgalar ilk olarak Rusya’da etkili oldu. 👇
Fox News’in yayınladığı görüntülerde dalgaların Hawaii’ye de ulaştığı görüldü. 👇
Japonya kıyılarına ulaşan tsunami dalgalarından ilk görüntüler. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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