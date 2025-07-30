Oğuzhan Uğur’dan Rusya Depremine Tepki: “Bizde Olsa Ne Olurdu Diye Soracağız”

Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında yakın tarihin en şiddetli depremlerinden biri meydana geldi. 8.8 büyüklüğündeki deprem anında çekilen görüntülerde ise evlerin sağlamlığı dikkat çekti. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmazken, Kamçatka'daki havaalanında da pist, apron ve taksi yollarında sorun olmadığı açıklandı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ise yaşanan depremin görüntülerini paylaşarak dünya ve Türkiye kıyaslaması yaptı.