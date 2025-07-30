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Oğuzhan Uğur’dan Rusya Depremine Tepki: “Bizde Olsa Ne Olurdu Diye Soracağız”

Oğuzhan Uğur’dan Rusya Depremine Tepki: “Bizde Olsa Ne Olurdu Diye Soracağız”

Oğuzhan Uğur
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 09:34

Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında yakın tarihin en şiddetli depremlerinden biri meydana geldi. 8.8 büyüklüğündeki deprem anında çekilen görüntülerde ise evlerin sağlamlığı dikkat çekti. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmazken, Kamçatka'daki havaalanında da pist, apron ve taksi yollarında sorun olmadığı açıklandı.

Fenomen Oğuzhan Uğur ise yaşanan depremin görüntülerini paylaşarak dünya ve Türkiye kıyaslaması yaptı.

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Gece saatlerinde yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ülke için tsunami uyarısı verilmişti.

Gece saatlerinde yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ülke için tsunami uyarısı verilmişti.

Deprem sırasında çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binaların sağlamlığı da dikkat çekti. Yakın tarihin en büyük depreminde henüz can kaybı yaşandığına dair açıklama yapılmazken, deprem bölgesinde bulunan havaalanında da sadece bazı dekoratif panellerde ve dış cephede yıkım olduğu duyuruldu. Havaalanında yolcu operasyonun planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Oğuzhan Uğur ise Rusya’da yaşanan depreme farklı bir açıdan yaklaştı.

Oğuzhan Uğur ise Rusya’da yaşanan depreme farklı bir açıdan yaklaştı.

Deprem anının evin içinden çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Uğur, dünyada depreme verilecek tepki ile Türkiye’de verilecek tepkiyi kıyasladı ve “Yaşasın Türkiye” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur’un paylaşımı 👇

Oğuzhan Uğur’un paylaşımı 👇
twitter.com

'Bu video ajanslara düşecek, dünyaya yayılacak. Bizde olduğu gibi, yabancı memleketlerde de gündem olacak. 

Tabii onların bizden farkı var. Farkları, önce 8.8 depremin büyüklüğüne şaşıracak olmaları. Biz önce 8.8 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalabilen eski binalara şaşıracağız. Onlar en fazla, birbirine ‘Dünyada daha önce bu büyüklükte bir deprem oldu mu?’ diye sorarlar. Biz, ‘Aynısı burada olsaydı ne olurdu?’ diye soracağız.

Bu karamsar bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Bu, bizim ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu gösterir. Türkiye yaşasın.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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