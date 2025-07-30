Oğuzhan Uğur’dan Rusya Depremine Tepki: “Bizde Olsa Ne Olurdu Diye Soracağız”
Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında yakın tarihin en şiddetli depremlerinden biri meydana geldi. 8.8 büyüklüğündeki deprem anında çekilen görüntülerde ise evlerin sağlamlığı dikkat çekti. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmazken, Kamçatka'daki havaalanında da pist, apron ve taksi yollarında sorun olmadığı açıklandı.
Fenomen Oğuzhan Uğur ise yaşanan depremin görüntülerini paylaşarak dünya ve Türkiye kıyaslaması yaptı.
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Gece saatlerinde yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ülke için tsunami uyarısı verilmişti.
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Oğuzhan Uğur ise Rusya’da yaşanan depreme farklı bir açıdan yaklaştı.
Oğuzhan Uğur’un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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