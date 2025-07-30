Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Anında Çekilen Korkunç Görüntüler!
Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. Tsunami dalgalarının ABD, Rusya, Japonya, Meksika gibi ülkelerde etkili olabileceği açıklandı.
Yakın tarihin en büyük depremlerinden biri olan 8.8 büyüklüğündeki deprem sırasında çekilen korkunç görüntüler ise sosyal medyada da gündem oldu.
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Yaşanan deprem evlerin içinde böyle kaydedildi. 👇
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Deprem anında sallanan araçlar 👇
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Depremden sonra Japonya'da karaya vuran dev balinalar böyle görüntülendi. 👇
Japonya'da tsunami uyarısı nedeniyle çatılara çıkan halk. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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