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Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Anında Çekilen Korkunç Görüntüler!

Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Anında Çekilen Korkunç Görüntüler!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 08:54

Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. Tsunami dalgalarının ABD, Rusya, Japonya, Meksika gibi ülkelerde etkili olabileceği açıklandı.

Yakın tarihin en büyük depremlerinden biri olan 8.8 büyüklüğündeki deprem sırasında çekilen korkunç görüntüler ise sosyal medyada da gündem oldu.

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Yaşanan deprem evlerin içinde böyle kaydedildi. 👇

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Deprem anında sallanan araçlar 👇

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Depremden sonra Japonya'da karaya vuran dev balinalar böyle görüntülendi. 👇

Japonya'da tsunami uyarısı nedeniyle çatılara çıkan halk. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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