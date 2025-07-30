Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Anında Çekilen Korkunç Görüntüler!

Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. Tsunami dalgalarının ABD, Rusya, Japonya, Meksika gibi ülkelerde etkili olabileceği açıklandı.

Yakın tarihin en büyük depremlerinden biri olan 8.8 büyüklüğündeki deprem sırasında çekilen korkunç görüntüler ise sosyal medyada da gündem oldu.