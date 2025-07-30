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Dünya Diken Üstünde: Rusya’da Meydana Gelen 8.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında Tsunami Uyarısı Verildi

Dünya Diken Üstünde: Rusya’da Meydana Gelen 8.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında Tsunami Uyarısı Verildi

Rusya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 08:16

Rusya’nın en doğusunda yer alana Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi.

İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı. Ayrıca Japonya’da bulunan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Hawaii’de yaşayanlar için uyarı yayınladı.

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Rusya’da dün gece saatlerinde yakın dönemin en büyük depremlerinden biri meydana geldi.

Rusya’da dün gece saatlerinde yakın dönemin en büyük depremlerinden biri meydana geldi.

Türkiye saati ile 04.27’de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede  6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçı depremler yaşandı.

Uzmanlar artçı depremlerin 7 büyüklüğüne ulaşabileceğini de ifade etti. Depremde can kaybı ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.

Aynı bölgede 4 Kasım 1952 yılında 9 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Depremden görüntüler 👇

Depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndan ilk görüntüler 👇

Dünya tsunami nedeniyle diken üstünde.

Dünya tsunami nedeniyle diken üstünde.

Yakın tarihin en büyük depremlerinden biri yaşanırken, dünya oluşacak tsunami nedeniyle diken üstünde. Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası’ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca üç metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya’da bulunan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi.

Japonya'ya doğru ilerleyen dev tsunami dalgaları 👇

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Donald Trump’tan Hawaii çağrısı

Donald Trump’tan Hawaii çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından 'Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın.' paylaşımı yaptı.

Hawaii'den kaçmaya çalışanlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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