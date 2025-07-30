Dünya Diken Üstünde: Rusya’da Meydana Gelen 8.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında Tsunami Uyarısı Verildi

Rusya’nın en doğusunda yer alana Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi.

İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı. Ayrıca Japonya’da bulunan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Hawaii’de yaşayanlar için uyarı yayınladı.