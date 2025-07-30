Dünya Diken Üstünde: Rusya’da Meydana Gelen 8.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında Tsunami Uyarısı Verildi
Rusya’nın en doğusunda yer alana Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi.
İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı. Ayrıca Japonya’da bulunan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edildi.
ABD Başkanı Donald Trump da Hawaii’de yaşayanlar için uyarı yayınladı.
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Rusya’da dün gece saatlerinde yakın dönemin en büyük depremlerinden biri meydana geldi.
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Depremden görüntüler 👇
Depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndan ilk görüntüler 👇
Dünya tsunami nedeniyle diken üstünde.
Japonya'ya doğru ilerleyen dev tsunami dalgaları 👇
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Donald Trump’tan Hawaii çağrısı
Hawaii'den kaçmaya çalışanlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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