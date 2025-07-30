Küçük Kıyamet: Dünya Tarihinde Görülmüş En Büyük Tsunamiler
Tsunamiler, çoğu zaman sadece depremle anılsa da bazıları kaya düşmeleri ve volkanik patlamalarla oluşuyor. Bu dev dalgaların bazıları öyle büyüktü ki kıyı şeritlerini yok etti, ormanları söküp attı, şehirleri haritadan sildi. Bilimsel literatürde “megatsunami” olarak tanımlanan bu olaylar, dalga boylarıyla hayal gücünü zorladı. İşte dünya tarihine geçmiş en büyük tsunami dalgaları...
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Grönland – Karrat Fiyordu Tsunamisi (90 metre)
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Endonezya – Ambon Adası Tsunamisi (100 metre)
ABD – Lituya Bay Tsunamisi (150 metre / 1936)
ABD – Icy Bay Tsunamisi (193 metre)
İtalya – Vajont Barajı Tsunamisi (250 metre)
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ABD – Mount St. Helens Tsunamisi (260 metre)
ABD – Lituya Bay Megatsunamisi (524 metre / 1958)
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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