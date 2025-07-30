Küçük Kıyamet: Dünya Tarihinde Görülmüş En Büyük Tsunamiler

2017 yılında Grönland’da meydana gelen bu tsunami, bölge için tarihi bir olay oldu. Karrat Fiyordu’ndaki bu dev dalga, eriyen buzullar nedeniyle oluşan bir heyelanın denize düşmesiyle oluştu.

90 metre yüksekliğe ulaşan su duvarı, Nuugaatsiaq adlı küçük balıkçı köyünü vurdu. Dört kişi hayatını kaybetti, onlarca yapı tamamen yıkıldı. Bilim insanları bölgedeki dağların hala stabil olmadığını ve benzer bir olayın tekrar yaşanabileceğini belirtiyor.