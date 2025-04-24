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Büyük Depremler Gerçekten Hep Geceleri mi Gerçekleşir?

Büyük Depremler Gerçekten Hep Geceleri mi Gerçekleşir?

Deprem
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 13:44

Siz de zaman zaman tam derin uykudayken depremle uyanıyor musunuz? Sanki sadece gece oluyormuş gibi geliyor olabilir. Gündüz vakti pek bir şey hissetmiyoruz ama gece olunca hemen fark ediyoruz değil mi? O sessizlikte bir sarsıntı tüm dikkatimizi çekiyor. Merak etmeyin, bu durumu yaşayan tek kişi siz değilsiniz; bilim insanları da bu hissin arkasındaki nedeni merak edip araştırmış.

Gelin bakalım...

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Peki gerçekten gece saatlerinde daha çok deprem mi oluyor?

Peki gerçekten gece saatlerinde daha çok deprem mi oluyor?

Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) Susan Hough’a göre, şimdiye kadar depremlerle günün saatleri arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı. Yani sabaha karşı, öğlen ya da gece olmasının herhangi bir önceliği yok. Veriler, depremlerin günün her saatine eşit şekilde dağılabildiğini gösteriyor. Hatta 100 yıllık kayıtlar üzerinden yapılan analizlerde de belirgin bir saat yoğunluğu bulunmuyor. Ufak bir sabah 6 sarkması görülüyor ama uzmanlara göre bu durum istatistiksel bir rastlantı olabilir.

O zaman biz neden hep gece oluyormuş gibi hissediyoruz?

O zaman biz neden hep gece oluyormuş gibi hissediyoruz?

Asıl mesele burada başlıyor. Çünkü olayın kendisinden çok, bizim onu ne zaman fark ettiğimiz önemli. Hough’un aktardığına göre, depremi hissetme ihtimalimiz o an ne yaptığımıza bağlı. Örneğin araç kullanıyorsanız ya da dışarıdaysanız sarsıntıyı fark etmeyebilirsiniz. Hatta ünlü bir örnek bile var: 1933’te Long Beach’te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki bir deprem sırasında Albert Einstein ve bir sismolog arkadaşı Caltech kampüsünde yürüyordu ve depremi hiç fark etmediler. Hatta tam o anda deprem üzerine konuşuyorlardı. Yani ciddi bir sarsıntı bile bazen fark edilmeyebiliyor.

Gece fark etmemizin asıl nedeni: Sessizlik ve hareketsizlik

Gece fark etmemizin asıl nedeni: Sessizlik ve hareketsizlik

Gece saatlerinde çevre daha sessiz, trafik yok, dikkatimizi dağıtan şeyler çok daha az. Üstelik uyku halindeyken vücudumuz daha duyarlı hale geliyor. Gündüz vaktiyse yürürken, konuşurken, ekrana bakarken ya da araba kullanırken minik sarsıntılar kolayca gözden kaçabiliyor. Bu yüzden gece olan bir deprem daha akılda kalıcı oluyor. Ama bu onların daha çok gece yaşandığı anlamına gelmiyor. Hatta bazı büyük depremler öğleden sonra ya da akşam erken saatlerde meydana geldi.

Yani kısaca, eğer size hep gece deprem oluyormuş gibi geliyorsa, bu tamamen sizin hissettiğiniz anlara bağlı olabilir. Yoksa yer kabuğunun geceyle özel bir derdi yok.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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