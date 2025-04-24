Büyük Depremler Gerçekten Hep Geceleri mi Gerçekleşir?

Gece saatlerinde çevre daha sessiz, trafik yok, dikkatimizi dağıtan şeyler çok daha az. Üstelik uyku halindeyken vücudumuz daha duyarlı hale geliyor. Gündüz vaktiyse yürürken, konuşurken, ekrana bakarken ya da araba kullanırken minik sarsıntılar kolayca gözden kaçabiliyor. Bu yüzden gece olan bir deprem daha akılda kalıcı oluyor. Ama bu onların daha çok gece yaşandığı anlamına gelmiyor. Hatta bazı büyük depremler öğleden sonra ya da akşam erken saatlerde meydana geldi.

Yani kısaca, eğer size hep gece deprem oluyormuş gibi geliyorsa, bu tamamen sizin hissettiğiniz anlara bağlı olabilir. Yoksa yer kabuğunun geceyle özel bir derdi yok.