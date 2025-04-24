Büyük Depremler Gerçekten Hep Geceleri mi Gerçekleşir?
Siz de zaman zaman tam derin uykudayken depremle uyanıyor musunuz? Sanki sadece gece oluyormuş gibi geliyor olabilir. Gündüz vakti pek bir şey hissetmiyoruz ama gece olunca hemen fark ediyoruz değil mi? O sessizlikte bir sarsıntı tüm dikkatimizi çekiyor. Merak etmeyin, bu durumu yaşayan tek kişi siz değilsiniz; bilim insanları da bu hissin arkasındaki nedeni merak edip araştırmış.
Gelin bakalım...
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Peki gerçekten gece saatlerinde daha çok deprem mi oluyor?
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O zaman biz neden hep gece oluyormuş gibi hissediyoruz?
Gece fark etmemizin asıl nedeni: Sessizlik ve hareketsizlik
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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