Milyoner’de İlk Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Akıl Tutulması Yaşattı

Ancak Bozkaya, heyecanından dolayı soruyu anlamakta güçlük çekti. Vakit de kaybetmek istemediği için seyirci joker hakkını kullanarak soruyu atladı. Ardından ise kendi de sorunun basitliğini fark edince pişmanlığı yüzüne yansıdı.