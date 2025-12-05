onedio
Milyoner’de İlk Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 08:52

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden heyecanlı anlara ev sahipliği yapan yarışmada dün akşamdan bir kesit gündem oldu. Bir yarışmacı ilk sorusunda heyecanına yenik düşerek joker kullandı. Gelin o soruyu birlikte görelim!

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Milyoner perşembe ve pazar günleri yayınlanıyor.

Geçtiğimiz akşamki bölümde de iddialı yarışmacılar vardı. Birçoğı barajı geçti ancak bazı soruları yanıtlayamayıp elendi. 23 yaşındaki İlayda Bozkaya da stüdyoya girdiği andan itibaren heyecanıyla baş etmeye çalışıyordu.

Bozkaya’ya ilk soru olarak, “Hangi adda bir ayakkabı türü vardır?” sorusu yöneltildi.

Ancak Bozkaya, heyecanından dolayı soruyu anlamakta güçlük çekti. Vakit de kaybetmek istemediği için seyirci joker hakkını kullanarak soruyu atladı. Ardından ise kendi de sorunun basitliğini fark edince pişmanlığı yüzüne yansıdı.

