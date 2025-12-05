Milyoner’de İlk Sorusunda Joker Kullanan Yarışmacı Akıl Tutulması Yaşattı
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden heyecanlı anlara ev sahipliği yapan yarışmada dün akşamdan bir kesit gündem oldu. Bir yarışmacı ilk sorusunda heyecanına yenik düşerek joker kullandı. Gelin o soruyu birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Milyoner perşembe ve pazar günleri yayınlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bozkaya’ya ilk soru olarak, “Hangi adda bir ayakkabı türü vardır?” sorusu yöneltildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın