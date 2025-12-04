Kıskanmak Dizisinde Yapılan Hata İzleyicilerin Dikkatinden Kaçmadı
NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisi reytinglerde yaşanan artışla son haftalarda dillere düşen yapımlardan. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Başrollerde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür var. Şimdiyse kadroya Bülent İnal katıldı. Fragmanda ise bir yazım hatası olduğu dikkat çekti. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o anlar 👇
“Cumhuriyet Savcısı” yerine “Cuhmuriyet Savcısı” yazılmıştı.
elin amerikalısı dizi çekerken arkadan geçen kelebeğin kanatlarındaki desene dikkat eder bizimkiler daha cumhuriyet yazamamışlar ve bunun da farkına bile var... Devamını Gör