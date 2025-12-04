onedio
Kıskanmak Dizisinde Yapılan Hata İzleyicilerin Dikkatinden Kaçmadı

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 22:47

NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisi reytinglerde yaşanan artışla son haftalarda dillere düşen yapımlardan. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Başrollerde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür var. Şimdiyse kadroya Bülent İnal katıldı. Fragmanda ise bir yazım hatası olduğu dikkat çekti. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

“Cumhuriyet Savcısı” yerine “Cuhmuriyet Savcısı” yazılmıştı.

“Cumhuriyet Savcısı” yerine “Cuhmuriyet Savcısı” yazılmıştı.

Yazım hatası sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi. Kimi izleyiciler farkına bile varmadıklarını dile getirdi.

Mehmet Metin Baki

elin amerikalısı dizi çekerken arkadan geçen kelebeğin kanatlarındaki desene dikkat eder bizimkiler daha cumhuriyet yazamamışlar ve bunun da farkına bile var... Devamını Gör