Yaprak Dökümü Karakterleri Motosiklet Tayfası Olsa Nasıl Olurdu?

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 20:04

@yapayzekautopyasi adlı Instagram hesabından yapay zekaya dair içerikler üreten bir hesap, Yaprak Dökümü karakterlerini motosiklet tayfasına dönüştürdü. Son zamanlarda yapay zeka içeriklerinde gözle görülür bir gelişme söz konusu. Artık gerçekle ayrımı yapmakta zorlanır olduk. 

İçerik üreticisi de “Yaprak Dökümü Motosikletçiler” paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin bir de birlikte izleyelim!

İşte o paylaşım 👇

Yaprak Dökümü bir dönemlerin efsanelerinden olmuştu.

Dizinin yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de popülaritesi hala sürüyor. Yeniden izleyenler, ilk kez izleyenler derken Yaprak Dökümü günümüzde de en sevilen yapımlar arasında yer almayı başarıyor.

