onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Başrolleri Seçilmişti: Yeni Dizi Bütçe Nedeniyle Başlamadan İptal Edildi

Başrolleri Seçilmişti: Yeni Dizi Bütçe Nedeniyle Başlamadan İptal Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 18:32

Güz sezonunda başlayan yeni diziler bir bir erken final yapıyor. Yapım şirketleri de 2026’da başlayacak yeni dizilerin hazırlığında. Serseri Aşıklar adlı NGM imzalı proje de başlaması planlanan dizilerdendi. Ancak iptal edildiği duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NGM, Serseri Aşıklar dizisini 2026 sezonunda başlaması için duyurmuştu.

NGM, Serseri Aşıklar dizisini 2026 sezonunda başlaması için duyurmuştu.

Dizinin hem cast hem mekan hazırlıklarına başlanmıştı. Bodrum’da çekilmesi planlanıyordu. Başrol içinse ünlü isimler imza aşamasına gelmiş, heyecan yaratmıştı.

İlayda Alişan ve Ekin Koç’un partner olacağı duyurulmuştu.

İlayda Alişan ve Ekin Koç’un partner olacağı duyurulmuştu.

Dizilerin iptal olmasının en büyük nedeni bütçe oldu. Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle birçok dizi rafa kalkabiliyor ya da düşük reytinglerin artma ihtimali göz önünde bulundurulmadan erken final kararı verilebiliyor. 

Serseri Aşıklar dizisi de Birsen Altuntaş’ın haberine göre artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri nedeniyle başlamadan iptal edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın