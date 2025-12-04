Başrolleri Seçilmişti: Yeni Dizi Bütçe Nedeniyle Başlamadan İptal Edildi
Güz sezonunda başlayan yeni diziler bir bir erken final yapıyor. Yapım şirketleri de 2026’da başlayacak yeni dizilerin hazırlığında. Serseri Aşıklar adlı NGM imzalı proje de başlaması planlanan dizilerdendi. Ancak iptal edildiği duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NGM, Serseri Aşıklar dizisini 2026 sezonunda başlaması için duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlayda Alişan ve Ekin Koç’un partner olacağı duyurulmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın