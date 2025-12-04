Başrolleri Seçilmişti: Yeni Dizi Bütçe Nedeniyle Başlamadan İptal Edildi

Dizilerin iptal olmasının en büyük nedeni bütçe oldu. Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle birçok dizi rafa kalkabiliyor ya da düşük reytinglerin artma ihtimali göz önünde bulundurulmadan erken final kararı verilebiliyor.

Serseri Aşıklar dizisi de Birsen Altuntaş’ın haberine göre artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri nedeniyle başlamadan iptal edildi.