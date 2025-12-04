onedio
Evrim Akın'dan Sonra İddialar Artmıştı: Set Çalışanı, Setlerde Çocuk Oyunculara Nasıl Davranıldığını Anlattı

Evrim Akın'dan Sonra İddialar Artmıştı: Set Çalışanı, Setlerde Çocuk Oyunculara Nasıl Davranıldığını Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 15:33

Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığına dair iddiaların ardından set çalışanı Yener Yalçın, 'Çok daha kötülerine şahit oldum.' diyerek herkesi üzen bir açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin soruların ardı arkası kesilmezken bu kez de Yalçın'a 'Madem gözünüzün önünde oldu neden sustunuz?' diye soruldu. Yalçın, sette yaşananları anlattı.

Kaynak: Yener Yalçın / TikTok

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bez Bebek setinde yaşadıklarına dair önemli iddialarda bulunan Asena Keskinci'ye cevap geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'dan gelmişti. Akın iddiaları yalanlasa da kendisine sosyal medyada pek inanılmadı. Ancak oyunculuk sektöründen isimlerin bir kısmı Evrim Akın'a destek çıktı. İddialara ilişkin gerçekler bilinmese de çoğunluk Asena Keskinci'nin iddialarında haklı olduğunu düşündü.

Set çalışanı Yener Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha kötülerine şahit oldum demişti.

Set çalışanı Yener Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha kötülerine şahit oldum demişti.

Bu kez de kendisine şahit olmasına rağmen neden müdahale etmediği soruldu. Bunun üzerine Yener Yalçın, bir çocuk oyuncuya aynı zamanda oyuncu koçu olan annesi tarafından neler yapıldığını anlattı. Yalçın'ın iddiasına göre anne, çocuğu role girebilsin diye 'Ben yokum artık. Babanla ayrılıyoruz.' gibi ifadeler kullanıyormuş.

Açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
