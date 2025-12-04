Evrim Akın'dan Sonra İddialar Artmıştı: Set Çalışanı, Setlerde Çocuk Oyunculara Nasıl Davranıldığını Anlattı

Bu kez de kendisine şahit olmasına rağmen neden müdahale etmediği soruldu. Bunun üzerine Yener Yalçın, bir çocuk oyuncuya aynı zamanda oyuncu koçu olan annesi tarafından neler yapıldığını anlattı. Yalçın'ın iddiasına göre anne, çocuğu role girebilsin diye 'Ben yokum artık. Babanla ayrılıyoruz.' gibi ifadeler kullanıyormuş.