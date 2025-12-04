Evrim Akın'dan Sonra İddialar Artmıştı: Set Çalışanı, Setlerde Çocuk Oyunculara Nasıl Davranıldığını Anlattı
Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığına dair iddiaların ardından set çalışanı Yener Yalçın, 'Çok daha kötülerine şahit oldum.' diyerek herkesi üzen bir açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin soruların ardı arkası kesilmezken bu kez de Yalçın'a 'Madem gözünüzün önünde oldu neden sustunuz?' diye soruldu. Yalçın, sette yaşananları anlattı.
Kaynak: Yener Yalçın / TikTok
Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Set çalışanı Yener Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha kötülerine şahit oldum demişti.
Açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
