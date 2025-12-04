Müge Anlı'da Sami Kırkuşu'nun Ölümüyle İlgili Şüpheli Görülen Kişiler Stüdyoyu Terk Ettiler!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümü işleniyor. Ailesinin şüpheli bulduğu ölüm için başvurduğu programda, Sami Kırkuşu'nun 20 yıl önceki sevgilisiyle yeniden birlikte olduğu öğrenildi. Yasak aşkın, kaydettiği görüntüler ortaya çıkınca Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu sinir krizi geçirdi.
Sami Kırkuşu'nun eşi ve ailesi, ölümünü şüpheli buldukları için konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşıdılar.
Sevgi Yılmaz'ın Sami Kırkuşu ile yemekteki görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Cemile Kırkuşu yayında fenalık geçirdi.
Şüpheler Sevgi Yılmaz ve kızı üzerinde yoğunlaştı.

