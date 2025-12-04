onedio
Müge Anlı'da Sami Kırkuşu'nun Ölümüyle İlgili Şüpheli Görülen Kişiler Stüdyoyu Terk Ettiler!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 13:42

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümü işleniyor. Ailesinin şüpheli bulduğu ölüm için başvurduğu programda, Sami Kırkuşu'nun 20 yıl önceki sevgilisiyle yeniden birlikte olduğu öğrenildi. Yasak aşkın, kaydettiği görüntüler ortaya çıkınca Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu sinir krizi geçirdi.

Sami Kırkuşu'nun eşi ve ailesi, ölümünü şüpheli buldukları için konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşıdılar.

Müge Anlı'nın devraldığı olayda, Sami Kırkuşu'nun 20 yıl önce birliktelik kurduğu Sibel Yılmaz iddiaların merkezine oturdu. İddialara göre Sibel Yılmaz ile Sami Kırkuşu'nun ilişkisi devam ediyordu. 44 yaşındaki dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun falezlerde bulunan cansız bedeninin ardından olay derinleşti. 

Olay günü Sibel Yılmaz'ın Sami Kırkuşu'nun yanında olduğu ortaya çıktı.

Sevgi Yılmaz'ın Sami Kırkuşu ile yemekteki görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Cemile Kırkuşu yayında fenalık geçirdi.

Şüpheler Sevgi Yılmaz ve kızı üzerinde yoğunlaştı.

Yayına telefonla bağlanan izleyiciler önemli iddialarda bulundular. Kızının da bu birlikteliği bildiğini söyleyen izleyiciler, şüpheleri onların üstüne çıktı. Sevgi Yılmaz'ın kızı bu ilişkiyi 10 gün önce öğrendiğini söylese de Sami Kırkuşu'nun akrabaları iddiaları yalanladı. Sevgi Yılmaz ve kızı, 'Programdan ayrılmak istiyoruz. Savcı ile devam etmek istiyoruz' diyerek programı terk etti.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Merve Ersoy - TV Editörü
