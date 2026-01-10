Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026'ya İki Yedek Yarışmacı Geliyor

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler bu sezonuyla ekrana damga vurmaya devam ediyor. Yarışmacıların ada hayatındaki mücadelesiyle yoğun ilgi gören Survivor'da Acun Ilıcalı, All Star yarışmacılarının yedek olarak geleceğini duyurmuştu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, Selen Görgüzel ve Keremcem'in elenmesiyle kan kaybeden Ünlüler takımına iki yedek yarışmacının geleceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, yedeklerden gelecek isimler hakkında detay vermezken söz konusu gelişme sosyal medyada heyecan yarattı. 12 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle beraber Survivor'a All Star mı yoksa normal yarışmacı mı gelip gelmeyeceğini öğreneceğiz.