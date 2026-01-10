onedio
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026'ya İki Yedek Yarışmacı Geliyor

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 08:43

Survivor 2026'da heyecan devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımından 2 yarışmacı elenmişti. Selen Görgüzel ve Keremcem'in elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımına destek için iki yedek yarışmacı geleceğini duyurdu.

Survivor 2026'ya ilk yedek yarışmacılar geliyor.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler bu sezonuyla ekrana damga vurmaya devam ediyor. Yarışmacıların ada hayatındaki mücadelesiyle yoğun ilgi gören Survivor'da Acun Ilıcalı, All Star yarışmacılarının yedek olarak geleceğini duyurmuştu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, Selen Görgüzel ve Keremcem'in elenmesiyle kan kaybeden Ünlüler takımına iki yedek yarışmacının geleceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, yedeklerden gelecek isimler hakkında detay vermezken söz konusu gelişme sosyal medyada heyecan yarattı. 12 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle beraber Survivor'a All Star mı yoksa normal yarışmacı mı gelip gelmeyeceğini öğreneceğiz.

Survivor 2026 12 Ocak Pazartesi fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

