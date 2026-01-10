Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026'ya İki Yedek Yarışmacı Geliyor
Survivor 2026'da heyecan devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımından 2 yarışmacı elenmişti. Selen Görgüzel ve Keremcem'in elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımına destek için iki yedek yarışmacı geleceğini duyurdu.
Survivor 2026'ya ilk yedek yarışmacılar geliyor.
Survivor 2026 12 Ocak Pazartesi fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
