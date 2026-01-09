BLOK3'ten Demet Akalın'a Olay Sözler! Demet Akalın'dan "Utan" Yanıtı Geldi

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Ebo hakkında şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Akalın, Spotify'daki manipülasyon iddialarını açık açık dile getirerek Ebo'nun tek telefonla kendisini dinleme listelerinden indirdiğini 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ sözleriyle açıklamıştı.

Açıklamalarının devamında 'Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' diyen Demet Akalın'a BLOK3'ten yanıt geldi.

BLOK3, Demet Akalın'ın açıklaması karşısında “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin.' dedi.