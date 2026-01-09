BLOK3'ten Demet Akalın'a Olay Sözler! Demet Akalın'dan "Utan" Yanıtı Geldi
Demet Akalın ve BLOK3 arasında tartışma çıktı. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Ebo ve BLOK3'le ilgili sözleriyle gündem olmuştu. BLOK3, Demet Akalın hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla şoke etti ve Demet Akalın'ı prim yapmakla suçladı. Demet Akalın'dan BLOK3'e yanıt gecikmedi.
Magazin dünyasında BLOK3 ve Demet Akalın tartışması yaşanıyor.
Demet Akalın'dan BLOK3'e yanıt gecikmedi.
BLOK3'ün Demet Akalın hakkındaki skandal açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
