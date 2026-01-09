onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
BLOK3'ten Demet Akalın'a Olay Sözler! Demet Akalın'dan "Utan" Yanıtı Geldi

BLOK3'ten Demet Akalın'a Olay Sözler! Demet Akalın'dan "Utan" Yanıtı Geldi

Demet Akalın
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 23:54

Demet Akalın ve BLOK3 arasında tartışma çıktı. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Ebo ve BLOK3'le ilgili sözleriyle gündem olmuştu. BLOK3, Demet Akalın hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla şoke etti ve Demet Akalın'ı prim yapmakla suçladı. Demet Akalın'dan BLOK3'e yanıt gecikmedi.

KAYNAK: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında BLOK3 ve Demet Akalın tartışması yaşanıyor.

Magazin dünyasında BLOK3 ve Demet Akalın tartışması yaşanıyor.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Ebo hakkında şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Akalın, Spotify'daki manipülasyon iddialarını açık açık dile getirerek Ebo'nun tek telefonla kendisini dinleme listelerinden indirdiğini 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ sözleriyle açıklamıştı.

Açıklamalarının devamında 'Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' diyen Demet Akalın'a BLOK3'ten yanıt geldi.

BLOK3, Demet Akalın'ın açıklaması karşısında “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin.' dedi.

Demet Akalın'dan BLOK3'e yanıt gecikmedi.

Demet Akalın'dan BLOK3'e yanıt gecikmedi.

Demet Akalın, Instagram hesabından BLOK3'e “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan.” yazarak yanıt verdi.

BLOK3'ün Demet Akalın hakkındaki skandal açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın