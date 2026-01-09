onedio
Gözaltına Alınmıştı: Serbest Bırakılan Doğukan Güngör'den İlk Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
09.01.2026 - 20:32

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Doğukan Güngör, ilk Instagram paylaşımını yaptı.

Ünlülere yönelik operasyonlarda oyuncu Doğukan Güngör, gözaltına alınmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur rol alan Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı bulunması nedeniyle ek adli tedbir uygulanmadan serbest bırakılan Doğukan Güngör, serbest bırakılmasının ardından süreç hakkında sessizliğini korurken Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

İşte gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör'ün ilk paylaşımı:

Doğukan Güngör, günler sonra Instagram hesabından bir manzara fotoğrafı paylaştı. Genç oyuncunun, devam eden soruşturmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

