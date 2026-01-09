Gözaltına Alınmıştı: Serbest Bırakılan Doğukan Güngör'den İlk Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Doğukan Güngör, ilk Instagram paylaşımını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülere yönelik operasyonlarda oyuncu Doğukan Güngör, gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör'ün ilk paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın