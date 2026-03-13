Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli: Dünyada Sadece Türkiye’de Var!
Muğla’nın Milas ilçesinde toprak altından çıkarılan ve 'diaspor' adıyla bilinen özel kristal, nadirliğiyle elması geride bırakıyor. Dünyada mücevher kalitesinde sadece Türkiye'de bulunan bu eşsiz taş, ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle Hollywood ünlülerinin ve dev moda ikonlarının yeni tutkusu haline geldi.
Muğla’nın Milas ilçesi, dünyanın en kıymetli madenlerinden birine ev sahipliği yaparak mücevher sektörünün merkezine yerleşti.
Bu özel kristali diğer tüm değerli taşlardan ayıran en temel fark, bulunduğu ortamdaki ışığın türüne göre kimlik değiştirmesi.
Son yıllarda küresel çapta popülerliği artan diaspor taşı, özellikle dünyaca ünlü isimlerin tercihiyle adından söz ettiriyor.
