Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli: Dünyada Sadece Türkiye’de Var!

13.03.2026 - 07:07

Muğla’nın Milas ilçesinde toprak altından çıkarılan ve 'diaspor' adıyla bilinen özel kristal, nadirliğiyle elması geride bırakıyor. Dünyada mücevher kalitesinde sadece Türkiye'de bulunan bu eşsiz taş, ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle Hollywood ünlülerinin ve dev moda ikonlarının yeni tutkusu haline geldi.

Muğla’nın Milas ilçesi, dünyanın en kıymetli madenlerinden birine ev sahipliği yaparak mücevher sektörünün merkezine yerleşti.

Bölgeden çıkarılan ve diaspor olarak adlandırılan doğal taşın, elmas ile kıyaslandığında 10 bin kat daha az bulunduğu ifade ediliyor. İlk kez 19. yüzyılda farklı coğrafyalarda izine rastlansa da takı yapımına uygun, yüksek kaliteli ve renk geçişi sağlayan kristal yapıdaki örnekleri dünyada yalnızca Türkiye’nin bu bölgesinden elde edilebiliyor. 1970'li yıllarda bir alüminyum madeninde tesadüfen fark edilen bu yerli hazine, 90'lı yıllarda uluslararası mücevher otoriteleri tarafından tescillenerek dünya literatürüne girdi.

Bu özel kristali diğer tüm değerli taşlardan ayıran en temel fark, bulunduğu ortamdaki ışığın türüne göre kimlik değiştirmesi.

Gün ışığının altında doğanın yeşil tonlarını sergileyen taş, loş bir mum ışığında aniden pembe ve tonlarına bürünerek görenleri hayrete düşürüyor. Hatta taşın rengi, kullanıcının üzerindeki kıyafetin renginden veya çevredeki objelerin yansımasından bile etkilenebiliyor. Bu optik şölen, diasporu koleksiyonerler ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir parça haline getiriyor.

Son yıllarda küresel çapta popülerliği artan diaspor taşı, özellikle dünyaca ünlü isimlerin tercihiyle adından söz ettiriyor.

Türk tasarımcıların ellerinde hayat bulan bu taş, Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio gibi isimlerin parmağında boy göstererek uluslararası podyumlara kadar taşındı. Hem Türkiye’ye özgü olması hem de doğada çok kısıtlı miktarda bulunması nedeniyle diaspor, bugün dünyanın en stratejik ve estetik doğal zenginlikleri arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

