Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli: Dünyada Sadece Türkiye’de Var!

Bölgeden çıkarılan ve diaspor olarak adlandırılan doğal taşın, elmas ile kıyaslandığında 10 bin kat daha az bulunduğu ifade ediliyor. İlk kez 19. yüzyılda farklı coğrafyalarda izine rastlansa da takı yapımına uygun, yüksek kaliteli ve renk geçişi sağlayan kristal yapıdaki örnekleri dünyada yalnızca Türkiye’nin bu bölgesinden elde edilebiliyor. 1970'li yıllarda bir alüminyum madeninde tesadüfen fark edilen bu yerli hazine, 90'lı yıllarda uluslararası mücevher otoriteleri tarafından tescillenerek dünya literatürüne girdi.