9 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da İkinci Altın Ceket Sahibini Buldu: İkinci Altın Ceketi Kim Aldı?

9 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da İkinci Altın Ceket Sahibini Buldu: İkinci Altın Ceketi Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 00:19

8 altın önlüğün sahibini bulmasının ardından MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı sürüyor. İlk 4 yarışmacının altın ceket kazanacağı MasterChef'te ilk altın ceketi Hasan kazanmıştı. Şimdi yarışmacılar ikinci altın ceket için yarışıyor.

9 Ocak Cuma günü MasterChef Altın Kupa'da ikinci altın ceketin sahibi kim oldu, ikinci altın ceketi kim aldı?

MasterChef Altın Kupa'da 8 altın önlük sahibini buldu ve altın ceketler dağıtılmaya başladı.

MasterChef Altın Kupa'da 8 altın önlük sahibini buldu ve altın ceketler dağıtılmaya başladı.

Sergen, Hasan, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Kerem, Dilara ve Kıvanç altın önlüklerin sahibi olurken Hasan, ilk altın ceketi alan isim olmuştu. 9 Ocak Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de ikinci altın ceket için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ikinci altın ceketin sahibi Sergen oldu.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ikinci altın ceketin sahibi Sergen oldu.

Sergen, finalde Barbaros'la son ikiye kalıp puan farkıyla ikinci altın ceketi almaya hak kazandı.

Esra Demirci
