9 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da İkinci Altın Ceket Sahibini Buldu: İkinci Altın Ceketi Kim Aldı?
8 altın önlüğün sahibini bulmasının ardından MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı sürüyor. İlk 4 yarışmacının altın ceket kazanacağı MasterChef'te ilk altın ceketi Hasan kazanmıştı. Şimdi yarışmacılar ikinci altın ceket için yarışıyor.
9 Ocak Cuma günü MasterChef Altın Kupa'da ikinci altın ceketin sahibi kim oldu, ikinci altın ceketi kim aldı?
MasterChef Altın Kupa'da 8 altın önlük sahibini buldu ve altın ceketler dağıtılmaya başladı.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ikinci altın ceketin sahibi Sergen oldu.
