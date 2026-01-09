onedio
Halef Kendi Reyting Rekorunu Kırdı, En Çok İzlenen Sahneler Açıklandı

Reyting Sonuçları Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 19:56

Ekrandaki yeni yıl arasının ardından diziler birer birer geri dönüyor. NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Halef dizisi 8 Ocak reyting sonuçlarına damga vurarak kendi rekorunu kırdı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünde en çok izlenen sahneler açıklandı.

KAYNAK: Fısıldayan Adam/ X

NOW'ın iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni yıl arasının ardından yeni bölümüyle ekrana geldi.

Diziler yeni yıl tatili nedeniyle 1 haftalığına ertelenmişti. Halef dizisi de bunlardan biriydi. 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı, seyirciden inanılmaz bir ilgi gördü. 15. bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Halef, 8 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına damgasını vurdu.

8 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına göre Halef: Köklerin Çağrısı, üç kategoride de birinci oldu. Total'de 9,19, AB'de 6,18 ve ABC'de 8,09 reyting alan Halef dizisinin en çok izlenen sahneleri de açıklandı.

Reyting rekoru kıran Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümünde en çok izlenen sahneler açıklandı.

X'te dizi yorumculuğu yapan Fısıldayan Adam'ın paylaşımına göre Halef dizisinin yeni bölümünde en çok izlenen sahneler Total grubunda Serhat'ın yoğun bakımda kötüleştiği sahne, AB grubunda Yıldız'ın mektubu bulup okuduğu sahne ve ABC grubunda Hicran ve Nida'nın sahnesi oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
