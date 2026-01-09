Halef Kendi Reyting Rekorunu Kırdı, En Çok İzlenen Sahneler Açıklandı
Ekrandaki yeni yıl arasının ardından diziler birer birer geri dönüyor. NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Halef dizisi 8 Ocak reyting sonuçlarına damga vurarak kendi rekorunu kırdı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünde en çok izlenen sahneler açıklandı.
KAYNAK: Fısıldayan Adam/ X
NOW'ın iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni yıl arasının ardından yeni bölümüyle ekrana geldi.
Reyting rekoru kıran Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümünde en çok izlenen sahneler açıklandı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
