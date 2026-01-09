Survivor Onur Alp'in 7 Gündeki Değişimi Görenleri Şoke Etti
Survivor 2026'da yarışmacılar ciddi anlamda zor şartlarda yarışıyor. Henüz 1 hafta olmasına rağmen yarışmacıların değişimi yavaş yavaş belli olurken en bariz değişimi Onur Alp yaşadı. Gönüllüler takımı yarışmacısı Onur Alp, bir haftada epey kilo vererek resmen çöktü.
Survivor 2026, enfes bir sezonla ekrana gelmeye devam ediyor.
Gönüllüler'de yarışan ve sık sık güzel olmasıyla alakalı açıklamalar yapan Onur Alp, değişimiyle görenleri şoke etti.
