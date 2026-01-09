onedio
Survivor Onur Alp'in 7 Gündeki Değişimi Görenleri Şoke Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 16:34

Survivor 2026'da yarışmacılar ciddi anlamda zor şartlarda yarışıyor. Henüz 1 hafta olmasına rağmen yarışmacıların değişimi yavaş yavaş belli olurken en bariz değişimi Onur Alp yaşadı. Gönüllüler takımı yarışmacısı Onur Alp, bir haftada epey kilo vererek resmen çöktü.

Survivor 2026, enfes bir sezonla ekrana gelmeye devam ediyor.

Ada hayatı, yarışmaların zorluk derecesi, yepyeni yüzler derken Survivor 2026 seyirciden tam puan almayı başardı. Enfes reytingler elde eden Survivor'ın yeni sezonunda yarışmacılar ıssız bir adada yaşamanın tüm zorluklarını yaşarken her anın televizyonda yayınlanması ayrıca ilgi görüyor. Yarışmacıların zaman içindeki kilo değişimleri daha şimdiden kendisini gösterirken bu konuda en büyük etkiyi Gönüllüler takımındaki Onur Alp yaşadı.

Gönüllüler'de yarışan ve sık sık güzel olmasıyla alakalı açıklamalar yapan Onur Alp, değişimiyle görenleri şoke etti.

7 günde epey kilo veren Onur Alp'in özellikle yüzünün çökmesi dikkatlerden kaçmadı. Onur Alp'in Survivor'daki değişimi sosyal medyada gündem olurken genç yarışmacıya yorum yağdı.

