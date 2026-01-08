onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel'in Eve Döner Dönmez Yaptığı İlk Şey Gündem Oldu

Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel'in Eve Döner Dönmez Yaptığı İlk Şey Gündem Oldu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 14:55

Survivor 2026'da ilk elenen isim Selen Görgüzel oldu. Ünlüler takımından elenen Selen Görgüzel, elenir elenmez evine döndü. Evinden video yayınlayan Selen Görgüzel'in ilk yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da ilk elenen isim geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Survivor 2026'da ilk elenen isim geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Survivor'da yalnızca 1 hafta yarışabilen Selen Görgüzel, Ünlüler takımı tarafından eleme potasına yollandı ve Survivor'da ilk elenen isim oldu. Selen Görgüzel, elendikten sonra evine geri döndü. Eve döner dönmez yaptığı hareketle gündem olan Selen Görgüzel, önce köpeğine sarılıp ardından parkeleri öptü. Selen Görgüzel o anlarını sosyal medyada yayınladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın