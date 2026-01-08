Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan "Kurtlar Vadisi'nde Yeniden Rol Alır mısın?" Sorusuna Yanıt

İpek Tenolcay, 'Bana şey diyorlar işte Kurtlar Vadisi yeniden çekilse hani düşünür müsünüz? Dedim ki bu saatten sonra ancak Kurtlar Vadisi: Ahiret çekebilirsiniz.' sözleriyle bu ihtimale yanıt verirken ayrıca Nesrin karakterinin çok sevilmesinin nedenini 'Nesrin'in en çok sevilme sebebi sanırım hep dik bir kadın olması, başını eğmeme hali en çok sevdiren hal oldu' diyerek açıkladı.