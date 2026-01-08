Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan "Kurtlar Vadisi'nde Yeniden Rol Alır mısın?" Sorusuna Yanıt
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İpek Tenolcay, Saba Tümer'in programına konuk oldu. İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi yeniden çekilse rol alıp almayacağı konusunda esprili bir açıklama yaptı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı ve Çakır'ın eşi Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, diziye dair yıllar sonra konuştu.
"Kurtlar Vadisi'nde yeniden rol alabilir misin?" sorusuna esprili yanıt!
