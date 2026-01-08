onedio
Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan "Kurtlar Vadisi'nde Yeniden Rol Alır mısın?" Sorusuna Yanıt

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 13:46

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İpek Tenolcay, Saba Tümer'in programına konuk oldu. İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi yeniden çekilse rol alıp almayacağı konusunda esprili bir açıklama yaptı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı ve Çakır'ın eşi Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, diziye dair yıllar sonra konuştu.

Saba Tümer'in programına konuk olan İpek Tenolcay, insanların kendisine hala 'Nesrin' diye seslendiğini açıkladı. 'Kurtlar Vadisi yüzünden hala bana Nesrin diye sesleniyorlar' diyen İpek Tenolcay, ayrıca dizinin yeniden çekilmesi durumunda rol alıp almayacağına da yanıt verdi.

"Kurtlar Vadisi'nde yeniden rol alabilir misin?" sorusuna esprili yanıt!

İpek Tenolcay, 'Bana şey diyorlar işte Kurtlar Vadisi yeniden çekilse hani düşünür müsünüz? Dedim ki bu saatten sonra ancak Kurtlar Vadisi: Ahiret çekebilirsiniz.' sözleriyle bu ihtimale yanıt verirken ayrıca Nesrin karakterinin çok sevilmesinin nedenini 'Nesrin'in en çok sevilme sebebi sanırım hep dik bir kadın olması, başını eğmeme hali en çok sevdiren hal oldu' diyerek açıkladı.

