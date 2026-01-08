onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dilber'in Eski Sevgilisi Geliyor: İnci Taneleri'ne 2 Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Dilber'in Eski Sevgilisi Geliyor: İnci Taneleri'ne 2 Yeni Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 10:48

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri 3. sezon onayı almıştı. Finali şimdiden netleşen İnci Taneleri kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu. İnci Taneleri'ne Dilber'in eski sevgilisi ve bir mafya karakter geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnci Taneleri, 8 aylık aranın ardından 3. sezonuyla geri dönüyor.

İnci Taneleri, 8 aylık aranın ardından 3. sezonuyla geri dönüyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimlerin başrolde yer aldığı İnci Taneleri'nin geri dönüşü kesinleşti. Sevilen dizi 3. sezonu için sete çıkarken henüz yayınlanmadan final yapacağı tarih bile açıklandı. 16 bölümün ardından final yapacak olan İnci Taneleri şimdiden seyircide heyecan yaratırken Birsen Altuntaş, kadroya iki yeni ismin dahil olduğunu açıkladı.

İnci Taneleri'ne Dilber'in eski sevgilisi geliyor.

İnci Taneleri'ne Dilber'in eski sevgilisi geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'da Derviş Dayı olarak izlediğimiz Haydar Şişman ve oyuncu Umut Kurt, İnci Taneleri'nin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Altuntaş, Umut Kurt'un Dilber'in eski sevgilisi Servan'ı canlandıracağını açıklarken Haydar Şişman ise mafya Keledoş karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın