Dilber'in Eski Sevgilisi Geliyor: İnci Taneleri'ne 2 Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri 3. sezon onayı almıştı. Finali şimdiden netleşen İnci Taneleri kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu. İnci Taneleri'ne Dilber'in eski sevgilisi ve bir mafya karakter geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri, 8 aylık aranın ardından 3. sezonuyla geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri'ne Dilber'in eski sevgilisi geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın