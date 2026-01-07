Kızıl Goncalar'ın Yıldızı O Diziden Teklif Aldı! Mert Ramazan Demir'le Partner Olabilir
Yalı Çapkını'nın sevilen ismi Mert Ramazan Demir, yeni sezonun iddialı işlerinden 'Delikanlı'nın başrolü için anlaşmıştı. Mert Ramazan Demir'in partnerinin kim olacağı merak edilirken Kızıl Goncalar'ın genç yıldızının iddialı diziden başrol teklifi aldığı ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yalı Çapkını” ile yıldızı parlayan ve sektöre adını net biçimde yazdıran Mert Ramazan Demir, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş'a Mert Ramazan Demir'in dizisinden başrol teklifi gitti.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın