Kızıl Goncalar'ın Yıldızı O Diziden Teklif Aldı! Mert Ramazan Demir'le Partner Olabilir

Kızıl Goncalar'ın Yıldızı O Diziden Teklif Aldı! Mert Ramazan Demir'le Partner Olabilir

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 15:30

Yalı Çapkını'nın sevilen ismi Mert Ramazan Demir, yeni sezonun iddialı işlerinden 'Delikanlı'nın başrolü için anlaşmıştı. Mert Ramazan Demir'in partnerinin kim olacağı merak edilirken Kızıl Goncalar'ın genç yıldızının iddialı diziden başrol teklifi aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

"Yalı Çapkını" ile yıldızı parlayan ve sektöre adını net biçimde yazdıran Mert Ramazan Demir, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

“Yalı Çapkını” ile yıldızı parlayan ve sektöre adını net biçimde yazdıran Mert Ramazan Demir, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

OGM Pictures imzası taşıyan ve şimdilik “Delikanlı” kod adıyla anılan projenin hazırlık süreci hız kesmeden sürüyor.

Senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibinin kaleme aldığı dizide Mert Ramazan Demir'in kiminle partner olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş, bomba bir isme teklif götürüldüğünü açıkladı.

Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş'a Mert Ramazan Demir'in dizisinden başrol teklifi gitti.

Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş'a Mert Ramazan Demir'in dizisinden başrol teklifi gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Delikanlı dizisi için Kızıl Goncalar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş’la görüşmeler yapılıyor. Anlaşma sağlanırsa Demirtaş, dizide “Dila” karakterine hayat verecek ve Mert Ramazan Demir'le partner olacak.

