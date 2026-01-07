onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Pilav Olayıyla Gündem Olmuştu: Survivor Bayhan'a Gelen Yorumlar

Pilav Olayıyla Gündem Olmuştu: Survivor Bayhan'a Gelen Yorumlar

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 15:14

Survivor 2026 sezonunun en sürpriz yarışmacısı hiç şüphesiz Ünlüler takımındaki Bayhan oldu. Yarışlardaki performansı gayet iyi olan Bayhan ayrıca ada hayatında pilav pişirme görevini de üstlendi. Kendine has üslubuyla şimdiden en sevilen yarışmacıların başında gelen Bayhan'a gelen yorumları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'e Bayhan damgasını vurmaya devam ediyor.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'e Bayhan damgasını vurmaya devam ediyor.

Survivor 2026’da izleyiciyi en çok şaşırtan isimlerin başında, Ünlüler takımında yer alan Bayhan geliyor. Parkurlardaki performansıyla dikkat çeken Bayhan, ada yaşamında da boş durmadı; mutfağın sorumluluğunu üstlenip pilav işini sahiplenerek takımın bel kemiği oldu. Kendine özgü tavrı, net duruşu ve üslubuyla kısa sürede seyircinin gönlünü kazanan Bayhan, şimdiden sezonun en sevilen yarışmacıları arasında gösteriliyor. Sosyal medyada onunla ilgili yapılan yorumları sizler için bir araya getirdik.

İşte Survivor'da Bayhan'a gelen yorumlardan bazıları:

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın