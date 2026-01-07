Kurguda Fark Edilmemiş! Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Dikkatten Kaçmadı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde bir çekim hatası fark edildi. Alya ve Cihan'ın menemen yediği sahnede Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin yemek yemesi gerekirken yemediği fark edildi. Söz konusu hata kamera açısı nedeniyle fark edilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü çekim hatası nedeniyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'deki çekim hatasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın