Kurguda Fark Edilmemiş! Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Dikkatten Kaçmadı

Uzak Şehir
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 14:38

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde bir çekim hatası fark edildi. Alya ve Cihan'ın menemen yediği sahnede Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin yemek yemesi gerekirken yemediği fark edildi. Söz konusu hata kamera açısı nedeniyle fark edilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü çekim hatası nedeniyle gündem oldu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı Uzak Şehir, son bölümündeki bir sahneyle sosyal medyada viral oldu. Alya ve Cihan'ın menemen yapıp yedikleri sahnede Cihan karakterinin yemek yemesi gereken sahnede yer gibi yapması dikkatlerden kaçmadı. Kamera açısı nedeniyle Ozan Akbaba'nın yemek yemediği anlar seyirciyle buluştu.

Uzak Şehir'deki çekim hatasını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
