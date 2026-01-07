3 Kilo Pirinç Pişirmişti: Bayhan, Survivor'daki Pilav Porsiyonlarını Küçülttü
Survivor 2026'nın popüler yarışmacılarından Bayhan, Ünlüler adasında yemek yapma görevini daha ilk günden üstlendi. Yarışmacılara pilav pişiren Bayhan, ilk pilav deneyiminde 3 kilo pirinci pişirince takımında tepkiyle karşılaşmıştı. Bayhan, bu konuda geri adım atarak porsiyonları küçülttü.
Survivor 2026 bomba gibi başladı. Ada hayatının öne çıktığı bu sezonda Bayhan, Ünlüler adasının yemeklerini yapmasıyla öne çıktı.
Ellerindeki erzağı epey tüketen Bayhan, pilav porsiyonlarını düşürerek takım arkadaşlarının tavsiyesine uydu.
