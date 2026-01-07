onedio
3 Kilo Pirinç Pişirmişti: Bayhan, Survivor'daki Pilav Porsiyonlarını Küçülttü

3 Kilo Pirinç Pişirmişti: Bayhan, Survivor'daki Pilav Porsiyonlarını Küçülttü

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 13:22

Survivor 2026'nın popüler yarışmacılarından Bayhan, Ünlüler adasında yemek yapma görevini daha ilk günden üstlendi. Yarışmacılara pilav pişiren Bayhan, ilk pilav deneyiminde 3 kilo pirinci pişirince takımında tepkiyle karşılaşmıştı. Bayhan, bu konuda geri adım atarak porsiyonları küçülttü.

Survivor 2026 bomba gibi başladı. Ada hayatının öne çıktığı bu sezonda Bayhan, Ünlüler adasının yemeklerini yapmasıyla öne çıktı.

Survivor 2026 bomba gibi başladı. Ada hayatının öne çıktığı bu sezonda Bayhan, Ünlüler adasının yemeklerini yapmasıyla öne çıktı.

Bayhan, pilav yapacak kimseyi bulamadığını belirtip bu görevi üstlenmişti. Fakat verilen 4 kiloluk pirinç desteğinin 3 kilosunu tek seferde pişirince takım arkadaşlarından tepki almıştı. 

''Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok'' diyen Bayhan, yeni bölümde geri adım attı.

Ellerindeki erzağı epey tüketen Bayhan, pilav porsiyonlarını düşürerek takım arkadaşlarının tavsiyesine uydu.

