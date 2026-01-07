onedio
Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Fenomen Dizi Hakkında Ne Dedi?

Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Fenomen Dizi Hakkında Ne Dedi?

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 09:17

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların oyuncuları, yıllar geçse de merak konusu olmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisi Gamze'yi canlandıran Didem Taslan. Bir davette ortaya çıkan Didem Taslan, Kurtlar Vadisi'nin hala gündemden düşmemesi hakkında konuştu. 

KAYNAK: 2. Sayfa/ Akif Yaman

2008-2009 yıllarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati'nin sevgilisi Gamze karakteriyle tanıdığımız Didem Taslan, yıllar sonra ortaya çıktı.

2008-2009 yıllarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze karakteriyle tanıdığımız Didem Taslan, yıllar sonra ortaya çıktı.

Eski manken ve oyuncu Didem Taslan, uzun süredir kameralardan uzak, daha sakin bir yaşam sürüyordu. İki sezon boyunca Kurtlar Vadisi'nde yer alan Taslan, yıllar sonra katıldığı bir davetle yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi'nin bugün bile devam eden başarısı hakkında konuşan Didem Taslan, dizi hakkında 'O bir ekoldü' dedi.

İşte Kurtlar Vadisi'nin Gamze'sinin yıllar sonraki açıklamaları:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
