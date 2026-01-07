Kaos Bitmiyor: Survivor'da Engincan'ın Durup Dururken Ünlüler Takımına Sataşması Şaşkınlık Yarattı
Survivor 2026'da tansiyon bir türlü düşmüyor. Yarışma başlar başlamaz Gönüllüler takımındaki Ramazan, Seren Ay'la tartışma yaşamıştı. Şimdi de yine Gönüllüler'de yer alan Engincan, sırasıyla tüm Ünlüler takımına sataştı. Bayhan'a şarkılı gönderme yapan Engincan, ayrıca Seren Ay'ın adını bile bilmediğini söyleyerek genç kadına 'sivrisinek' benzetmesi yaptı. Engincan'ın durup dururken herkese sataşması ise şaşkınlık yarattı.
Survivor 2026'da olaylar bitmiyor.
Survivor'da Engincan'dan Bayhan'a şarkılı gönderme.
Survivor 2026'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:
