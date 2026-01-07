onedio
Kaos Bitmiyor: Survivor'da Engincan'ın Durup Dururken Ünlüler Takımına Sataşması Şaşkınlık Yarattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 11:09

Survivor 2026'da tansiyon bir türlü düşmüyor. Yarışma başlar başlamaz Gönüllüler takımındaki Ramazan, Seren Ay'la tartışma yaşamıştı. Şimdi de yine Gönüllüler'de yer alan Engincan, sırasıyla tüm Ünlüler takımına sataştı. Bayhan'a şarkılı gönderme yapan Engincan, ayrıca Seren Ay'ın adını bile bilmediğini söyleyerek genç kadına 'sivrisinek' benzetmesi yaptı. Engincan'ın durup dururken herkese sataşması ise şaşkınlık yarattı.

Survivor 2026'da olaylar bitmiyor.

Survivor 2026 sezonu her açıdan seyirciden tam puan alıyor. Ada hayatı, yarışmalar derken tabii Survivor'ın olmazsa olmazı kaoslar da başladı. Ramazan, Survivor'da kaosun fitilini ateşleyen ilk yarışmacı olurken onun tahtına Engincan oturdu.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Engincan'ın Ünlüler takımına aniden sataşmaya başlaması şaşkınlık yarattı.

Survivor'da Engincan'dan Bayhan'a şarkılı gönderme.

Engincan, 'Nerede olduklarını fark etmeleri gerekiyor. Burası huzurevi değil' derken Ünlüler takımındaki herkes elini kaldırarak söz hakk istedi. Bayhan'a 'Efendim İşitmedim' şarkısıyla gönderme yapan Engincan, ayrıca Seren Ay'ın 'Çok itici göründüğünün farkında mısın?' yorumu karşısında genç yarışmacının ismini bilmediğini belirtip 'Dominik'teki sivrisinek nasılsa sen de benim için öylesin' dedi. 

Acun Ilıcalı, Engincan'ın bu fevriliğine anlam veremeyip 'Sen bu sabah tersinden mi kalktın?' diye sorarak durumu sorguladı. Engincan'ın bu atarlı sözlerinin sebebini ise yeni bölümde öğreneceğiz.

Survivor 2026'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:

