Kaos Bitmiyor: Survivor'da Engincan'ın Durup Dururken Ünlüler Takımına Sataşması Şaşkınlık Yarattı

Engincan, 'Nerede olduklarını fark etmeleri gerekiyor. Burası huzurevi değil' derken Ünlüler takımındaki herkes elini kaldırarak söz hakk istedi. Bayhan'a 'Efendim İşitmedim' şarkısıyla gönderme yapan Engincan, ayrıca Seren Ay'ın 'Çok itici göründüğünün farkında mısın?' yorumu karşısında genç yarışmacının ismini bilmediğini belirtip 'Dominik'teki sivrisinek nasılsa sen de benim için öylesin' dedi.

Acun Ilıcalı, Engincan'ın bu fevriliğine anlam veremeyip 'Sen bu sabah tersinden mi kalktın?' diye sorarak durumu sorguladı. Engincan'ın bu atarlı sözlerinin sebebini ise yeni bölümde öğreneceğiz.