11 Mart Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
11 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.03.2026 - 18:30

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Mart Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedenin dengede kalma ihtiyacı hissediyor. Hani o yoğun ve hızlı tempoda geçen günlerden biri olabilir bugün. Eğer öğle saatlerinde kendini biraz daha yorgun hissedersen şaşırmamalısın. Ancak bu durumun üstesinden gelmek için pratik çözümlerimiz de var: Kısa molalar ve nefes egzersizleri! İşte bu basit ama etkili yöntemlerle bedenini toparlamak ve enerjini yeniden kazanmak mümkün.

Ve tabii ki, günün sonunda biraz huzur ve sakinlik de iyi gider, değil mi? Akşam saatlerinde sakin bir yürüyüş. Hem bedenini hem de ruhunu hafifletecek bu yürüyüş, ruh halini de olumlu yönde etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

