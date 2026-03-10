Sevgili Akrep, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak. Öyle ki bugünü unutman neredeyse imkansız olacak. Kalbinde aşkın heyecanını hissederken, sevgilinden veya eşinden belki de daha önce hiç olmadığı kadar büyük beklentiler içine gireceksin. Onun seni daha fazla sevdiğini hissetmek, seni kollarına alıp sarmalamasını, belki de biraz fazla şımartmasını isteyeceksin.

Neyse ki beklentilerin karşılıksız kalmayacak ve istediğin ilgiyi, sevgiyi fazlasıyla alacaksın. Bu özel günün tadını çıkarırken, aşkın, sevginin ve huzurun keyfini de sonuna kadar yaşamayı unutma. Çünkü bugün, hayattan keyif almanın en güzel zamanı. Ve unutma, bugünün kazananı sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…