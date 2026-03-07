Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bazı önemli değişikliklere işaret ediyor.

Senin için bugünün anahtar kelimesi 'emek'. Sevgilinle birlikte bir sorumluluğu paylaşman, ilişkinin bağını daha da güçlendirebilir. Belki birlikte bir projeye başlamanın, belki de evcil bir hayvan sahiplenmenin zamanı gelmiştir. Bu tür ortak sorumluluklar, bir ilişkinin sağlamlığını ve dayanıklılığını test eder. Artık senin için sevgilinin bu ilişkide aktif, istekli ve emek veren bir rol üstlenmesi her zamankinden daha önemli hale gelebilir.

Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bugünlerde ağırbaşlı ama güvenilir biri ilgini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir renk katacak olan kişi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…