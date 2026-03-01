Sevgili Akrep, bugün seni romantik bir hikayenin içine çekiyoruz... Bugünün enerjisi, aşkın sessiz dilini konuşmanı sağlayacak. Kim demiş her zaman kelimelerle anlatman gerektiğini? Bazen birlikte izlenen bir film, paylaşılan bir kahve ya da sadece sessizce yan yana oturmanın verdiği huzur, tüm sözcüklerden daha anlamlı olabilir.

Zaten, büyük hikayeler anlatmanın veya romantik jestler yapmanın zamanı değil bugün. Bugün, birlikte olduğun kişiyle aynı çatı altında olmanın verdiği güven duygusunu hissetme zamanı. Evet, belki dışarıda yağmur yağıyor, belki de dışarıda Güneş parlıyor. Ama senin için önemli olan tek şey, sevdiğin kişiyle birlikte olmanın verdiği huzur. Bak gör, aşk bugün sana kelimelerin bittiği yerdeki huzuru gösterecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…