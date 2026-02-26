Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları seni geçmişin tozlu sayfalarına doğru sürükleyebilir. Eskiden kalan, belki de tam anlamıyla kapanmayan bir hesaplaşma yeniden gündemin orta yerine düşebilir. Bu, güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak sana. Eski bir aşkın, belki de hiç beklemediğin bir anda, kapını çalması işten bile değil. Ancak bu kez durumlar farklı olacak; çünkü ilişkinin şartlarını belirleyen taraf sen olacaksın.

Kalbinin sesini dinlemek elbette önemli ama aklını da devre dışı bırakmamalısın. Gönül gözün artık daha açık ve detayları daha net görüyorsun. Ancak bu aşka adım atmadan önce, geçmişle ilgili hesaplaşmalarını tamamlamalı ve bazı sözler almalısın. Unutma, aşk bir yana, öz saygın ve kendine olan güvenin her şeyden daha değerlir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…