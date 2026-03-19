onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sadece Koklamak Yetiyor: Biberiye Hafızayı Güçlendirmede Ezber Bozdu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 13:15

Sürekli unutkanlıktan şikayet edenler için dikkat çeken araştırmalar peş peşe geliyor. Özellikle koku duyusunun zihin üzerindeki etkisi sandığından çok daha güçlü. Yapılan son çalışmalar, biberiye kokusunun hafızayı ciddi şekilde desteklediğini ortaya koydu. Üstelik etki yalnızca yetişkinlerle sınırlı değil. Çocuklar üzerinde yapılan testlerde de benzer sonuçlar elde edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Araştırmalar, biberiye kokusunun hafıza performansını gözle görülür şekilde artırdığını gösteriyor.

İngiltere’de Northumbria Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada 10-11 yaş aralığında 40 çocuk üzerinde testler yapıldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. İlk grup biberiye yağı kokusunun yayıldığı ortamda bulunurken diğer grup kokusuz odada yer aldı. Ardından çocuklara kelime hatırlama üzerine zihinsel görevler verildi.

Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Koku bulunan ortamda bulunan çocuklar, diğer gruba kıyasla belirgin şekilde daha yüksek puanlar aldı. Daha önce yetişkinlerde gözlemlenen etki, çocuklar üzerinde de doğrulanmış oldu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, etkinin kaynağının tam olarak netleşmediğini ancak koku moleküllerinin beyin aktivitesi üzerinde doğrudan etkili olabileceğini belirtiyor.

Etki yalnızca hatırlamakla sınırlı değil, odaklanma ve zihinsel hız da bu kokudan payını alıyor.

Biberiye kokusunun etkisi sadece hafızayla sınırlı kalmıyor. Dikkat süresi ve zihinsel performans üzerinde de güçlü etkiler gözlemleniyor. Özellikle yoğun ders temposunda olan öğrenciler ya da karmaşık görevlerle uğraşan kişiler için dikkat seviyesinde artış sağladığı ifade ediliyor. Zihin daha berrak hale geliyor ve görevler üzerinde daha uzun süre odaklanmak mümkün hale geliyor.

Bilim insanları, biberiye içerisinde yer alan 1,8-sineol adlı bileşenin bu süreçte önemli rol oynadığını vurguluyor. Koku yoluyla vücuda alınan bu bileşen, hatırlama mekanizmasını destekleyen süreçleri tetikliyor. Antik dönemlerde de benzer amaçlarla kullanılan biberiye, modern araştırmalarla yeniden gündeme gelmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın