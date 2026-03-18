onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tamı Tamına 220 Metre! 25 Bin Tonluk Dev Rüzgar Gücüyle Çalışıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 17:47

Denizcilik dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri yaşandı. 220 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer suyla buluştu. Rüzgar gücünü merkeze alan sistem ise en çok konuşulan detay oldu. Üstelik yalnızca boyutuyla değil teknolojisiyle de fark yaratıyor. Lüks ve sürdürülebilirlik aynı yapıda buluşmuş durumda.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

220 metrelik dev yapı, rüzgar gücüyle hız rekoruna göz kırpıyor.

Orient Express Corinthian adı verilen gemi yaklaşık 220 metre uzunluğa ve 25 bin tonun üzerinde ağırlığa sahip. Deneme sürecinde yalnızca rüzgar gücüyle saatte yaklaşık 23 kilometre hıza ulaşarak kendi sınıfında dikkat çeken performans sergiledi. Operasyon başladığında ise hızın 32 kilometre seviyesine çıkması bekleniyor.

Gemi, üç büyük direği sayesinde geniş bir yelken alanı kullanıyor. Toplamda 4.500 metrekareye yaklaşan yüzey, rüzgarı maksimum seviyede kullanacak şekilde tasarlandı. Yelkenlerin 360 derece dönebilmesi ve direklerin eğilebilmesi, manevra kabiliyetini ciddi anlamda artırıyor.

İç tasarım lüks odaklı, kapasite ise bilinçli olarak sınırlı tutulmuş.

Toplam 54 süite sahip gemi, yalnızca 110 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek şekilde planlandı. Amaç kalabalık yerine daha özel ve konforlu bir deneyim sunmak. Geniş yaşam alanları ve yüksek tavanlı odalar, klasik kruvaziyer anlayışından farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Yapının üretimi Fransa’daki Chantiers de l’Atlantique tersanesinde gerçekleştirildi. İnşa süreci boyunca hem mühendislik hem tasarım tarafında detaylı çalışmalar yürütüldü. Ortaya çıkan sonuç ise hem estetik hem teknik açıdan iddialı bir deniz aracı oldu.

Gemide kullanılan Solid Sail sistemi, karbon fiber direkler üzerine kurulu sert yelken teknolojisine dayanıyor.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşan direkler, rüzgar gücünü en verimli şekilde kullanacak şekilde konumlandırıldı. Rüzgarın yetersiz kaldığı durumlarda ise sıvılaştırılmış doğal gaz motoru devreye giriyor.

Geliştirme süreci uzun yıllara yayılan teknoloji, farklı ölçeklerde yapılan testlerle optimize edildi. Hem aerodinamik performans hem de dayanıklılık detaylı şekilde analiz edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın