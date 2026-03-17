Elmastan Daha Dayanıklı Mineral Keşfedildi: İmkansız Deniliyordu

Lonsdaleit adı ilk kez meteorit çarpma bölgelerinde ortaya çıkan karbon yapılarıyla anıldı. Kristalograf Kathleen Lonsdale’in adı verilen bu yapı, klasik elmastan farklı bir dizilime sahip olduğu iddiasıyla dikkat çekti. Ancak elde edilen örnekler her zaman karışıktı. Araştırmacılar net sonuçlara ulaşamadı ve şüpheler giderek arttı.

Hatta zamanla bazı bilim insanları lonsdaleitin aslında ayrı bir yapı olmadığını savundu. Onlara göre görülen şey, kusurlu ya da bozulmuş klasik elmas formundan ibaretti. Laboratuvar deneyleri de bu şüpheleri güçlendirdi çünkü elde edilen örnekler çoğu zaman saf değildi.