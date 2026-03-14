Erkek Arkadaşınıza Alerjiniz Olabilir: Sosyal Medyada Büyüyen İddianın Tıbbi Karşılığı Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 17:03

Son dönemde özellikle Reddit ve TikTok’ta çok sayıda kadın, ilişkisinde yaşadığı rahatsızlıkları aynı soruyla anlatıyor. Ciltte kızarma, kaşıntı, yanma, şişlik ya da temas sonrası bitmeyen huzursuzluk hissi yaşayanların aklında tek ihtimal dönüp duruyor. Acaba vücut gerçekten belirli kişilere karşı tepki verebilir mi?

"Erkek arkadaşıma alerjim var" sözü tamamen uydurma değil ama olay çoğu zaman sanıldığı yerden çıkmıyor.

Uzmanlara göre evet, başka insana karşı alerjik reaksiyona benzeyen tepkiler gelişebiliyor. Ama işin merkezinde çoğu zaman kişinin kendisi değil, üzerinde taşıdığı etkenler yer alıyor. 

Parfüm, deterjan kalıntısı, duş jeli, sakal bakım ürünü, evcil hayvan tüyü ya da yatağa taşınan başka tahriş edici maddeler, vücutta beklenmedik reaksiyonlara yol açabiliyor. Yani sorun doğrudan sevgilinin kendisinden değil, onunla birlikte gelen temas unsurlarından kaynaklanabiliyor.

Özellikle hassas cilde sahip olanlarda tablo daha belirgin hale gelebiliyor. Temas sonrası kızarma, kaşıntı, yanma, şişlik ya da tahriş gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman sorun yalnızca cilt yüzeyinde kalıyor, kimi zamansa daha rahatsız edici hale geliyor.

Mesele her zaman alerji olmayabilir çünkü benzer belirtilerin ardında çok farklı nedenler de çıkabiliyor.

Konunun kafa karıştıran tarafı tam olarak burada başlıyor. Çünkü kaşıntı, yanma, kızarıklık ya da rahatsızlık hissi yalnızca alerjik reaksiyonlarla açıklanmıyor. Cilt problemleri, enfeksiyonlar, hormonal değişimler ya da doğrudan tahriş de benzer tablo yaratabiliyor. 

Yani sosyal medyada anlatılan her deneyim, tıbbi olarak aynı başlığın altına girmiyor. Bazen kişi sevgilisinden değil, kullanılan üründen ya da vücudun verdiği başka sinyallerden etkileniyor.

İnternette son dönemde dolaşan en garip başlıklardan biri de insanların kendi varlıklarının başkalarında hapşırma, öksürme ya da göz yanması yarattığını düşündüğü durumlar. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor ama hala netleşmiş kesin sonuçlardan söz etmek zor. Şikayetler tekrar ediyorsa, artıyorsa ya da günlük hayatı etkileyecek noktaya geliyorsa cevabı TikTok yorumlarında değil doktorda aramak gerekiyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
