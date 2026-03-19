onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın Diyetle Zayıfladığını Açıklayan Ünlüleri Topa Tuttu

Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2026 - 13:02

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, zayıflama diyet ve sporla zayıflayan ünlü isimleri topa tuttu. Instagram hesabından açıklama yapan Demet Akalın, diyetle zayıfladığını iddia eden ünlülere inanılmaması gerektiğini belirtip sırlarını açıkladı.

“Haberde adı geçen zayıflama iğnesi herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez zayıflama konusunda konuştu.

Dobralığıyla tanınan Demet Akalın, diyet ve sporla zayıfladığını açıklayan ünlü isimleri resmen topa tuttu. Bu yöntemlerle zayıfladığını iddia eden ünlülere inanılmaması gerektiğini açıklayan Demet Akalın, ayrıca kendisi dahil ünlülerin çoğunun zayıflama iğnesi kullandığını ifşaladı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

'Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın anacım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın