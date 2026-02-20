Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki enerjilerin hayatına nasıl bir etki yaratacağını konuşacağız. Özellikle Mars ve şifacı Chiron'un bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık enerjiden bahsetmek istiyoruz. Bu enerji, aşk hayatını tamamen değiştirebilecek bir güce sahip.

Eğer bir ilişkin varsa, tutkunun tavan yaptığı bir döneme girmeye hazır ol. Partnerinle arandaki fiziksel çekim gücü, iki mıknatısın birbirine doğru hızla çekilmesi gibi hissedilebilir. Bu dönemde, birbirinize karşı duyduğunuz arzu ve çekim, adeta elektriklenmiş bir hava yaratabilir.

Tabii henüz bekarsan, bu enerji senin için farklı bir şekilde çalışabilir. Sporla ilgili ya da hareketlilik gerektiren bir ortamda yeni biriyle tanışma fırsatı doğabilir. Belki spor salonunda, belki de dans kursunda, belki de bir doğa yürüyüşünde... Kim bilir, belki de seninle aynı enerjiyi paylaşan, aynı frekansta olan o kişiyle karşılaşabilirsin. Kısacası bu dönemde aşk için gözlerini ve kalbini açık tutmanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…