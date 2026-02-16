onedio
17 Şubat Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
17 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? 

17 Şubat Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında birtakım farklılıklar hissedeceksin. Zira Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, ailenin onayını alabileceğin bir ilişkiyi hayatına sokabilir. 'Görücü usulü mi? O da ne?' diyorsan, dur ve biraz düşün. Belki de bu geleneksel yöntem, tam da aradığın aşkı sana getirebilir.

Şimdi, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi, tam da yanı başında ve sen farkında bile değilsindir. Bu yüzden, belki de bu aşka bir şans vermeli ve kalbinin ritmini bulmanı sağlayacak olan planlanmış bir buluşmaya hazırlanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

