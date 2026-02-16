Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında birtakım farklılıklar hissedeceksin. Zira Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, ailenin onayını alabileceğin bir ilişkiyi hayatına sokabilir. 'Görücü usulü mi? O da ne?' diyorsan, dur ve biraz düşün. Belki de bu geleneksel yöntem, tam da aradığın aşkı sana getirebilir.

Şimdi, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi, tam da yanı başında ve sen farkında bile değilsindir. Bu yüzden, belki de bu aşka bir şans vermeli ve kalbinin ritmini bulmanı sağlayacak olan planlanmış bir buluşmaya hazırlanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…