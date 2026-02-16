onedio
17 Şubat Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
17 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Şubat Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde oldukça etkileyici bir olay gerçekleşiyor: Kova burcunda Güneş Tutulması! Bu olay, iç dünyanda bir temizlik rüzgarı estirebilir, belki de uzun zamandır planladığın bazı duygusal detoks ihtiyaçlarını hatırlatabilir. Kendini yeniden keşfetme ve belki de bazı gereksiz yüklerden kurtulma zamanı geldi çattı!

Ayrıca bugün Venüs ile Küçük Astrolojik Değerler (KAD) arasında bir kavuşum yaşanıyor. Bu kavuşum ise kendine değer vermenin ve kendini sevmenin sağlığına ne kadar doğrudan etki ettiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi odaklanman gereken tek şey sensin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

