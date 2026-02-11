Sevgili Akrep, bugünkü gökyüzü diziliminden etkilenerek psikosomatik rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Yani, zihnindeki endişeler ve stresler, mide yanması ya da hazımsızlık gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durum, enerjinin düşmesine ve genel sağlık durumunun bozulmasına neden olabilir.

Bugün, sağlığınla ilgili konularda internet üzerindeki bilgi kirliliğine dikkat etmen gerekiyor. Her belirtiyi kendinde aramak yerine, sağlıkla ilgili bilgileri güvendiğin ve doğruluk payı yüksek kaynaklardan almalısın. Aksi halde, gereksiz yere endişelenmeye başlayabilir ve bu da psikosomatik belirtilerini artırabilir.

Bunun yerine, bugün öğünlerini yavaş yemeye ve sıvı tüketimini dikkatlice dengelemeye özen göstermelisin. Günlük rutinlerine egzersiz takvimleri eklemeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…