Sevgili Akrep, aşk hayatında bugün, yüzeyde kalan her şey sana boş ve anlamsız geliyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir itiraf, belki de birinin sana olan duygularını açıklaması bile seni aşka yaklaştırmıyor. Evet, belki de konuşulan konular hassas ve duygusal ama kalbin gerçek aşkı bulmak konusunda inatçı ve ısrarcı.

Bu yüzden, eğer yanında olduğun kişi senin doğru kişi olduğuna inanmıyorsan, belki de artık ondan uzaklaşmanın zamanı gelmiştir. Aşkı bulmak için, sadece seni seven kişinin değil, senin de sevdiğin kişinin yanında olmalısın. Bu, aşkın gerçek anlamını bulmanın tek yolu olabilir.

Yani, eğer kalbin seninle birlikte olduğun kişiye karşı aynı duyguları paylaşmıyorsa, belki de ondan uzaklaşmanın zamanı gelmiştir. Çünkü aşk, karşılıklı bir duygudur ve her iki tarafın da aynı duyguları paylaşması gereklidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…