12 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

11.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Şubat Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile KAD'ın etkileyici kavuşumu, hem finansal hem duygusal bağlarını ön plana çıkarıyor. İş hayatında, belki de kariyerinin en önemli noktalarından birinde, ortaklıkla ilgili konular, paylaşımlar ya da maddi düzenlemelerle ilgili bir konuşma yapman gerekebilir. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin o konuşma olabilir. Ancak unutma ki bu konuşmalarda duygulara pek de yer olmayacak, ne istediğini bilerek ve kariyerin için en doğru olanı düşünerek hareket etmen gerek! 

Hatta bu noktada sezgisel zekanın da zirveye çıktığını fark edebilirsin. Kimin ne istediğini, kimin ne düşündüğünü adeta bir altıncı hissiyle anlayabilirsin. İşte bu durum, iş hayatında sana stratejik bir avantaj sağlayabilir. Ve tabii profesyonel bakış açınla birleşerek kontrolü tamamen eline almanı sağlayabilir. Kısacası bugün, parayı ve iş birliklerini yönetmek için dikkatli ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, yüzeysel hiçbir şey sana tatmin edici gelmiyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir itiraf, belki de birinin sana olan duygularını açıklaması bile yeterince aşka yaklaştırmıyor seni! Evet, konuşulan konular hassas belki ama kalbin gerçek aşkı bulmak konusunda ısrarcı. Bu yüzden doğru kişinin yanında olduğunu düşünmüyorsan, artık uzaklaşmalısın. Aşkı bulmak için seni seven kişinin değil, senin de sevdiğin kişinin yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

