Sevgili Akrep, bugün kendine özgü ifade biçimin, etrafındakilerin dikkatini çekiyor. Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durum senin risk alma ve yaratıcılık konularındaki isteklerini artırıyor. Kariyerinde alışılmışın dışına çıkan, belki de biraz çılgınca görünen bir fikirle ön plana çıkabilirsin. Bugün, mantığın yerine sezgilerinle hareket etmek, beklediğinden daha doğru sonuçlar doğurabilir.

Belki de daha önce hiç cesaret edemediğin bir sahneye çıkma fırsatı dahi bulabilirsin. Zira Merkür'ün Balık burcundaki etkisi, içinden geleni filtrelemeden, olduğu gibi sunma arzusu yaratıyor. Belki herkes hemen ne demek istediğini anlamayacak ama doğru insanlar senin farkına varacak. Bugün attığın bu adım, uzun vadede tanınırlığını artırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına esiyor. Flört ediyor ya da bir ilişkin varsa, tutkuların artıyor. Ancak aşk konusunda idealize etme tuzağına düşmemeye dikkat etmelisin. Gerçeklik, hayal dünyasından daha güçlü ve kalıcı bir bağ kurmanı sağlayabilir. Unutma ki aşkta en önemli şey dürüstlük ve gerçek duygular. İşte buna kapılınca her şey daha da güzelleşir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…